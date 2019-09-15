Реализацию нацпроекта "Здравоохранение" обсудят на форуме "Биотехмед" в Геленджике

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Текущий этап реализации национального проекта "Здравоохранения" обсудят на форуме по биомедицинским технологиям "Биотехмед-2019", который пройдет в Геленджике 16-17 сентября. Мероприятие состоится при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, сообщили организаторы мероприятия.

"Основными темами в этом году станут: текущий этап реализации национального проекта "Здравоохранение", цифровое здравоохранение, развитие международного сотрудничества в области биомедицины и экспорт медицинской продукции и услуг. Программа форума в 2019 году включает более 20 сессий, два пленарные дискуссии, лекции для студентов и молодых ученых, другие мероприятия культурной программы форума", - говорится в сообщении.

Участники форума также обсудят федеральные проекты "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и "Развитие экспорта медицинских услуг". Отдельное внимание будет уделено развитию цифрового контура здравоохранения, международной кооперации и экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.

На полях форума также состоится финал конкурса фармацевтических и медицинских проектов "Стартап-ралли 2019", в котором более 25 команд, прошедших экспертный отбор, представят свои разработки. Кроме того, на выставочной экспозиции "Биотехмеда" будут представлены продукты крупнейших фармацевтических предприятий и предприятий медицинской промышленности, исследовательских организаций и региональные экспозиции.

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 1,5 тыс. человек.