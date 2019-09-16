"Известия": Минстрой разработает новые стандарты строительства домов для престарелых

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минстрой обновит стандарты строительства домов для проживания пожилых людей, увеличив в них количество мест и установив минимальные размеры жилых помещений. Об этом сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили изданию в Минстрое, дома должны быть рассчитаны как минимум на 150 мест, при этом размер жилой площади для проживания одного человека должен составлять не менее 12 кв. м, а при двухместном размещении - 18 кв. м. В каждой комнате необходимы санузлы. Столовые должны соответствовать современным требованиям по питанию и располагаться в том же здании. Также в домах для проживания пожилых людей должны быть оборудованы помещения для проведения досуга.

Отмечается, что стандарты строительства домов для престарелых будут созданы после завершения конкурса на лучший концептуальный проект таких заведений. Как сообщается на сайте Минстроя, лучшие проекты конкурса будут реализованы в пилотных регионах в рамках национального проекта "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.