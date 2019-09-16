До 2024 года Удмуртия получит около 1,6 млрд рублей по нацпроекту "Культура"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии ожидают, что регион получит не менее 1,6 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Культура" до 2024 года. Об этом министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"До 2024 года мы ожидаем, что регион получит не менее 1,6 млрд рублей на нашу отрасль по всем направлениям - это и капитальный ремонт, и строительство, и улучшение материально-технической базы, и подготовка кадров", - сообщил министр.

Он отметил, что в текущем году на реализацию нацпроекта "Культура" региону будет выделено порядка 260 млн рублей федеральных средств, из них 178 млн пойдут на ремонт Национальной библиотеки.

Кроме того, на строительство и капитальный ремонт домов культуры (ДК), в рамках нацпроекта "Культура" в 2020 году, Удмуртии также планируется выделить 53 млн 894 тысячи рублей.

"В рамках нацпроекта строительство сельских домов культуры в Удмуртии начинается впервые за 30-40 лет. На строительство трех и капремонт четырех ДК планируется выделить 53 млн 894 тысячи рублей в 2020 году. Отремонтирован будет ДК в селе Совхозный Завьяловского района на 350 мест, в селе Кулига Кезского района на 250 мест, в селе Шеверялово Сарапульского района на 270 мест и в деревне Ува-Тукля Увинского района на 200 мест", - сообщил Соловьев.

Министр отметил, что новые сельские ДК будут оснащены зрительным залом, сценой, репетиционным залом, фойе, кабинетами методистов и директора.