В Коми переоснастят 75% коррекционных школ по нацпроекту

СЫКТЫВКАР, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Новые учебные мастерские появятся в 15 из 20 специальных коррекционных школ в Республике Коми по нацпроекту "Образование" до 2022 года. В этом году материально-техническая база обновлена в шести учебных заведениях. Об этом ТАСС сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова.

"По федеральному проекту "Современная школа" в рамках нацпроекта "Образование" проводится переоснащение, обновление материально-технической базы в школах, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Это наши специальные коррекционные школы, их в республике 20, все государственные. В сентябре открываем обновленные мастерские в шести школах в Сыктывкаре, Воркуте и Печоре, в последующие два года планируется обновление материально-технической базы еще в девяти спецкоррекционных школах", - рассказала министр.

У каждого учебного заведения сложилась своя специфика и наработанный опыт Школы сами определяют, какое оборудование им необходимо приобрести с учетом федеральных рекомендаций.

"Надо понимать, это дети с особыми образовательными потребностями, у них профильный предмет - технология, трудовое обучение, в учебном плане таких школ до 10 часов в неделю идет исключительно на этот предмет, готовят швей, столяров, поваров", - сказала глава Минобразования региона.

Также запланирована покупка оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, логопеда, диагностических комплексов, коррекционно-развивающих и дидактических средств, оборудования для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Суммарно на эти цели в 2019 году выделено 27 млн рублей, из которых 25 млн - из федерального бюджета.

В результате реализации нацпроекта "Образование" планируется обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Общий бюджет нацпроекта на 2019-2024 годы - 784,5 млрд рублей.