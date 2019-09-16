Стационарный и два мобильных детских технопарка "Кванториум" появятся в Коми к 2022 году

СЫКТЫВКАР, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Два мобильных детских технопарка и второй в регионе стационарный технопарк "Кванториум" начнут работать в Республике Коми к 2022 году благодаря нацпроекту "Образование". В этом году финансирование составило почти 16 млн рублей из федерального бюджета. Об этом в интервью ТАСС рассказала министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова.

"В конце октября - начале ноября этого года планируем запустить мобильный детский технопарк "Кванториум": готовится автомобиль на платформе КАМАЗа, закуплено оборудование, которым он оснащен, педагоги проходят обучение. Привлечено почти 16 млн рублей федеральных средств. По распоряжению главы республики Сергея Гапликова, в региональном бюджете будут заложены средства на содержание автомобиля - около 9 млн рублей в год. На 2020-2021 годы мы также прошли федеральный конкурсный отбор и запустим еще один стационарный и мобильный кванториумы в Ухте, чтобы и северные территории республики были охвачены", - сообщила министр.

По словам руководителя министерства, кванториумы будут созданы по федеральном проекту "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование". Проект касается дополнительного образования детей и поэтому должен быть ориентирован на их интересы, на потребности родителей. В 2017 году правительство Коми, одного из немногих регионов в России, открыло первый "Кванториум" в Сыктывкаре. Поэтому в рамках нацпроекта решено было создать мобильные технопарки, чтобы развивать дополнительное образование в сельских школах.

"Ежегодно мобильный "Кванториум" будет охватывать более 1,5 тыс. детей. Направления - техническое творчество, робототехника, конструирование, виртуальная реальность. Нам очень важно, чтобы детям было интересно. Техническое творчество, которое потом перерастает в инженерные увлечения - процесс непростой, и оборудование сложное, и педагог должен быть хороший, но это будущее, и инженерных специальностей в республике и стране не хватает. Надеемся, что это поможет детям и при выборе будущей профессии", - сказала министр.

Общий бюджет нацпроекта "Образования" составит на 2019-2024 годы 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.