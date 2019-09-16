Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза с 2000 года

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Материнская смертность в России за последние 18 лет (c 2000 года) снизилась в 4,4 раза благодаря развитию системы родовспоможения. Об этом в понедельник сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям "Биотехмед - 2019".

"Мы лидеры в мире по скорости снижения материнской и младенческой детской смертности. С 2000 года мы в 4,4 раза снизили материнскую смертность и в три раза - смертность детей до года", - сказала она.

Министр пояснила, что во многом это стало возможным благодаря развитию трехуровневой системы родовспоможения и развитию перинатальных центров. "Только с 2013 по 2016 год построено 32 перинатальных центра в 30 регионах <...> Более 60% перинатальных центров были оборудованы отечественным оборудованием", - добавила она.

Кроме того, с 2020 года в 40 регионах РФ планируется дополнительно построить не менее 40 объектов - детские больницы или их корпуса.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.