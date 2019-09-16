Программа "Земский лесничий" будет запущена в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о запуске в регионе программы "Земский лесничий" для поддержки молодых работников лесной отрасли. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"В целях кадрового обеспечения лесного хозяйства, привлечения сюда талантливой и профессиональной молодежи мы запустим программу "Земский лесничий". Она предусматривает единовременные компенсационные выплаты специалистам лесного хозяйства, прибывшим на работу в лесную отрасль, в размере одного миллиона рублей", - приводятся слова губернатора в сообщении.

По данным правительства, программа начнет реализовываться с 2020 года. Главная ее задача - повышение престижа работника лесной отрасли. Реализация программы входит в число мероприятий проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

Для Ульяновской области предусмотрено выделение из федерального бюджета средств в размере 34,4 млн рублей на мероприятия проекта "Сохранение лесов". Эта сумма будет поступать ежегодно, начиная с 2019 года, в течение трех лет.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".