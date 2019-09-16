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Запуск производства опийного мака для медицины в России запланирован на 2021 год

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что опийный мак будет выращиваться на площади порядка 200 га

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Начало производства опийного мака в медицинских целях в РФ запланировано на 2021 год. Глава Минпромторга Денис Мантуров на полях медицинского форума "Биотехмед" заявил, что опийный мак будет выращиваться на площади порядка 200 га.

"98% субстанций по обезболиванию завозится из-за рубежа. Это вопрос национальной безопасности. Мы здесь не можем быть полностью зависимыми", - отметил он.

По словам Мантурова, сейчас на уровне министерств идет согласование параметров производства, а также региона. Планируется запустить производство к 2021 году, добавил он.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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