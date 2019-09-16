Скворцова: нацпроект "Здравоохранение" создаст спрос на отечественную продукцию

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Национальный проект "Здравоохранение" за шесть лет реализации сформирует дополнительный спрос на все виды отечественной продукции, сообщила в понедельник глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям "Биотехмед - 2019".

"За шесть лет реализации национального проекта "Здравоохранение" медицина сформирует дополнительный и устойчивый спрос на товары и услуги, касающиеся всех абсолютно отраслей и направлений промышленности", - сказала министр.

Скворцова пояснила, что, в частности, для развития первичного звена здравоохранения на данный момент необходимы технологии из отраслей авиа- и автомобилестроения.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Ее участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.