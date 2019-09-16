Первый виртуальный концертный зал открылся в Самарской области по нацпроекту

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал открылся в Чапаевске (Самарская область) по национальному проекту "Культура". Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

"В Детской школе искусств № 2 "Гармония" города Чапаевск открылся первый в рамках национального проекта "Культура" <...> виртуальный концертный зал", - говорится в сообщении.

В виртуальном концертном зале будут демонстрировать онлайн-концерты, проходящие в Москве и Санкт-Петербурге. Во время открытия состоялась трансляция выступления пианиста Дениса Мацуева в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова под управлением дирижера Александра Сладковского. Трансляции бесплатные, посетить их может любой желающий. Зал вмещает 98 человек. На его обустройство из федерального бюджета было выделено 980 тыс. рублей.

До конца года в рамках нацпроекта в Самарской области планируется открыть еще пять виртуальных залов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).