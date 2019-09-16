Минздрав сообщил о снижении смертности от острого инфаркта миокарда на 18% с 2010 года

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Смертность от острого инфаркта миокарда в России с 2010 года снизилась на 18%, а от острых нарушений мозгового кровообращения - в два раза. Об этом в понедельник сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям "Биотехмед - 2019".

"Если говорить о федеральном проекте по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хотела бы отметить, что с момента запуска сосудистой программы мы в два раза снизили смертность от острых нарушений мозгового кровообращения, на 18% с 2010 года снизилась смертность от острых инфарктов миокарда", - сказала министр.

По словам Скворцовой, это стало возможно, в частности, благодаря созданию 609 первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров. Глава Минздрава также отметила, что только 25% сосудистых пациентов умирают от острых сосудистых нарушений, 75% умирают от декомпенсации хронических сосудистых заболеваний, 70% умирают дома, потому что не все могут позволить себе самостоятельно покупать те лекарства, которые нужно принимать в постоянном режиме.

"Мы выделили вместе с нашими главными кардиологами группы самого высокого риска - это пациенты, которые перенесли инсульты, острый коронарный синдром миокарда, и подсчитали, сколько стоит обеспечивать их два года бесплатными лекарствами. Всего, это чуть меньше миллиона пациентов в год, 14,5 млрд рублей, и мы очень надеемся, что когда будет принят бюджет на три года, этот ресурс появится в бюджете. Это будет дополнительная помощь регионам, чтобы мы действительно смогли снизить смертность", - заключила Скворцова.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках локализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.