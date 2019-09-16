В Минздраве считают, что переквалификация может решить проблему нехватки медиков

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Проблему нехватки того или иного специалиста в системе здравоохранения России может решить программа переквалификации. Такое мнение в понедельник высказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на форуме по биомедицинских технологиям "Биотехмед - 2019".

"Есть такая форма, которая называется профессиональная переподготовка. Она позволяет при наличии острой проблемы в том или ином специалисте выбрать родственную смежную профессию, которая позволяет свести одну программу с другой в достаточно быстрый срок, адаптировав образовательную программу к конкретному специалисту. Каждый человек, который подготовится в рамках этой программы, должен быть трудоустроен в рамках национального проекта и начать работать по смежной специальности или поменять специальность, получив полную переквалификацию", - рассказала она.

По словам Семеновой, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на данную программу выделяется 500 млн рублей ежегодно. В текущем году уже выпустились первые 5 тыс. специалистов.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.