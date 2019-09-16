Около 10 тыс. детей ежегодно получают высокотехнологичную медпомощь в НМИЦ здоровья детей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь порядка 10 тыс. детей ежегодно. Об этом сообщил директор НМИЦ Андрей Фисенко в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Высокотехнологичную помощь мы оказываем порядка 10 тыс. детей за год по абсолютно разным заболеваниям, и мы существенно улучшаем качество жизни этих детей, уменьшаем или избавляемся от грядущей инвалидности и получаем полноценных граждан в будущем", - сказал он.

Высокотехнологичная медицинская помощь - медицинская помощь с применением высоких технологий для лечения сложных заболеваний. Перечень высоких технологий постоянно актуализируется. Так, в 2020 году в перечень Минздрава РФ по оказанию ВМП войдут протонная терапия, новые технологии сердечно-сосудистой хирургии, вертебрологии и другие.

Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава России и главы федеральных учреждений ответят на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, начались в понедельник на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.