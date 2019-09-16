МЭР планирует ввести субсидию на адаптацию киноконтента к зарубежным рынкам до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ планирует до конца этого года ввести субсидию для российских кинопроизводителей на адаптацию аудиовизуального контента к требованиям внешних рынков. Мера предполагает компенсацию до 70% расходов на продвижение, дубляж, перевод и подготовку титров, сообщил в понедельник заместитель министра экономического развития РФ Тимур Максимов на панельной сессии, посвященной использованию кинопроизводства для привлечения инвестиций.

"Мы планируем в этом году запустить субсидию на продвижение, адаптацию и сертификацию к требованиям внешних рынков. Мера, которая хорошо зарекомендовала себя в промышленности в отношении товаров, - и мы планируем ее также сделать для кино, - предполагает, что часть расходов - до 70% - на продвижение на внешние рынки, на дубляж, на перевод, на титрирование может быть компенсирована национальным производителям", - сказал Максимов на сессии, которая прошла в рамках Форума Международной ассоциации кинокомиссий (Синепозиума) и Санкт-Петербургского международного контент-форума "Кино Экспо".

Замминистра отметил, что в 2019 году на эти цели предусматривается около 300 млн рублей, "на следующий год планы чуть более амбициозные". "По общению с отраслью мы понимаем, что потенциал у этой меры достаточно большой", - добавил он, пояснив, что введение такой субсидии является частью федерального проекта "Экспорт услуг" (входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт").

Ответ на запрос киноотрасли

Согласно разработанному проекту постановления правительства РФ, функции агента по этой субсидии возложены на Российский экспортный центр (РЭЦ).

Как пояснила ТАСС руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко, программа поддержки ориентирована на крупные российские компании и дистрибьютеров контента, у которых есть пул проектов, требующих дополнительных мер маркетингового продвижения перед запуском и во время активных продаж. "Эта субсидия будет позволять компаниям самостоятельно распоряжаться этими деньгами для маркетингового бюджета, для работы с международными СМИ, рекламой в интернете и офлайн", - сказала она.

Для того чтобы стать претендентом на субсидию, компании будут подавать заявку с описанием конкретного бизнес-плана и сроков реализации проекта, оценкой его востребованности на зарубежном рынке и объема зарубежных продаж, а также с указанием маркетинговых инструментов, необходимых для достижения этих показателей. "Главное, чтобы они в конце пришли к обозначенному KPI, которым является эта сумма экспортной выручки", - пояснили в РЭЦ.

"Эта мера кажется очень актуальной и является ответом на запрос отрасли в просьбах о том, чтобы государство могло оказывать более серьезную поддержку именно в зарубежном маркетинге", - отметила Данильченко.

Нынешний Синепозиум, который Россия принимает впервые в своей истории, собрал на одной площадке в Санкт-Петербурге крупнейших мировых производителей киноконтента, в том числе HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, Blumhouse и многих других. Форум проходит с 13 по 16 сентября в партнерстве с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, АНО "Русский офис кинокомиссий" и Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН.

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