Минздрав намерен обеспечить фельдшеров в регионах служебным авто для мобильности

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Минздрав России планирует в ближайшей перспективе обеспечить фельдшеров служебным транспортом для большей мобильности передвижения, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям "Биотехмед - 2019".

Кроме того, это поспособствует улучшению патронажа пациентов, отметила она.

"Один ФАП (мобильный фельдшерско-акушерский пункт) обслуживает 15-20 км в радиусе. Человек, который работает, фельдшер, иногда пешком должен перемещаться по этой территории. Естественно мы поставили вопрос еще три года назад по повышению мобильности фельдшерских врачебных кадров. И такие регионы как Вологодская область, Самарская, Калужская, уже обеспечили своих фельдшеров ФАПов отечественными автомобилями, скажем "Нивами", высокой проходимости, с хорошим приводом и так далее. Мы сейчас в систему дополнительных мер включили обеспечение всех фельдшеров вот такими возможностями", - сказала министр.

По словам Скворцовой, это поспособствует не только развитию автопрома в стране, но и поможет медицинским работникам осуществлять подворовые обходы и патронаж пациентов.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.