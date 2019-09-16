Петербургский политехнический университет стал партнером НОЦ Самарской области

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал новым партнером научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области. Об этом сообщили в понедельник в правительстве региона.

"К консорциуму регионального НОЦ присоединился Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения о сотрудничестве с петербургским политехническим университетом, подписанным во время инжиниринговой конференции в Тольятти, будут созданы научно-проектные группы, которые будут курировать ученые и преподаватели университета. Группы будут работать в области подготовки кадров, а также разработки новых технологий и продуктов для индустриальной сферы. Ранее партнерами самарского НОЦ стали госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос".

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ.