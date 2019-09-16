Проектный офис для молодых писателей создадут в ульяновской детской библиотеке

УЛЬЯНОВСК, 16 сентября. /ТАСС/. Проектный офис для молодых писателей и поэтов появится на базе Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С. Т. Аксакова после ее реконструкции. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов на церемонии открытия XIX Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.

"Мы приняли решение после долгих дискуссий, споров приступить к серьезным реставрационным работам в нашей главной областной детско-юношеской библиотеке имени Сергея Тимофеевича Аксакова. И с учетом того, что будут делаться пристрои, мы договорились о том, что там создадим большой проектный офис для молодых писателей, поэтов и драматургов Ульяновской области", - сказал он.

Губернатор добавил, что в ближайшее время он намерен осмотреть здание и обсудить, где будет оборудован офис и что именно в нем необходимо.

По данным правительства региона, в рамках национального проекта "Культура" до конца 2024 года в Ульяновской области капитально реконструируют и модернизируют 23 библиотеки. Пять из них, в том числе областная библиотека для детей и юношества имени С. Т. Аксакова, находятся в Ульяновске, 18 учреждений - в районах области.

Форум продлится в Ульяновской области до 21 сентября. В программе мероприятия творческие встречи с писателями, мастер-классы и чтение литературных произведений.