Спортивные площадки установили в Дербенте по нацпроекту "Демография"

МАХАЧКАЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Дагестанский город Дербент получил четыре спортивные площадки в рамках реализации в республике национального проекта "Демография", сообщила в понедельник журналистам пресс-служба городской администрации.

"В рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" Министерство спорта и физической культуры Дагестана выделило Дербенту четыре спортивные площадки, которые силами управления ЖКХ и молодежных организаций установили во дворах города - на ул. Чапаева, 40, Хизроева, 9, генерала Сеидова, 18 и Чапаева, 44", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последние два двора "будут полностью обустраивать по программе "Комфортная городская среда".

"В дальнейшем все дворовые территории в Дербенте будут обустроены. Стоит отметить, что во всей этой работе активное участие принимает молодежь города под руководством начальника отдела спорта и молодежной политики Хочбара Баркаева", - сообщается в тексте.

Как отметила пресс-служба, мэр Дербента Хизри Абакаров "выразил отдельную благодарность министру спорта и физической культуры Дагестана Магомеду Магомедову за то, что он всегда поддерживает Дербент и всегда откликается на все инициативы [города]".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.