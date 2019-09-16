Главный внештатный онколог Минздрава ответит на вопросы россиян в прямом эфире 17 сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Научного медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн примет участие в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. Главный внештатный онколог Минздрава ответит на вопросы, связанные с профилактикой и лечением онкологических заболеваний.

Трансляция эфира пройдет 17 сентября на портале при поддержке социальной сети "Одноклассники".

Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава России и главы федеральных учреждений будут отвечать на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, стартовали 16 сентября. Каждый день на протяжении всей недели в ходе прямых эфиров будет подниматься отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

13 сентября состоялся прямой эфир "Министр на связи" с главой Минздрава России Вероникой Скворцовой. Она отвечала на вопросы россиян о зарплате врачей, планах министерства по модернизации первичного звена здравоохранения, незарегистрированных лекарственных препаратах, борьбе с употреблением табака и о вакцинации от гриппа.

По данным пресс-службы Минздрава России, большая часть поступивших вопросов касалась детского здоровья, проблем лечения онкозаболеваний, состояния первичного звена здравоохранения.