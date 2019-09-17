Оборудование на 31 млн рублей закупят по нацпроекту для районной больницы в Забайкалье

ЧИТА, 17 сентября. /ТАСС/. Поставки современного оборудования начались в Балейскую центральную районную больницу (ЦРБ) Забайкальского края. Его приобретают на средства национального проекта "Здравоохранение" и полученной регионом дальневосточной субсидии, сообщила во вторник пресс-служба краевого Минздрава.

"До конца года ЦРБ получит медицинские аппараты для поликлиники и стационара на 31 млн рублей. Обновление материально-технической базы медицинской организации позволит улучшить качество диагностики и лечения почти 18 тыс. жителей района", - говорится в сообщении.

Самым дорогостоящим приобретением станет рентген-аппарат стоимостью 19 млн рублей, который должен поступить в больницу в сентябре. "Безусловно, это беспрецедентные суммы для развития районного здравоохранения и прекрасная возможность повысить качество, прежде всего, диагностики заболеваний", - приводит пресс-служба слова главврача больницы Елене Жевтевой.

На средства нацпроекта больница уже приобрела портативный аппарат УЗИ, 12-канальный электрокардиограф (ЭКГ) и дефибриллятор. Их установили в детском поликлиническом отделении. В медучреждение также поступили стационарный аппарат УЗИ, 12-канальный ЭКГ и спирограф, которые купили благодаря дальневосточной субсидии. В стационаре больницы установили два аппарата ИВЛ и наркозно-дыхательный аппарат для реанимации.

Забайкальский край до 2021 года получит 3,6 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Эти средства проекта пойдут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура. Кроме того, за счет дальневосточной субсидии в регионе проведут капитальный ремонт семи медицинских организаций, спроектируют туберкулезную и краевую детскую клиническую больницу в Чите, построят 40 фельдшерско-акушерских пунктов, закупят медицинское оборудование и жилье для врачей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.