Рисунки западноевропейских мастеров XVI-XIX веков представили в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Выставка рисунков западноевропейских мастеров XVI-XIX веков "Дар бесценный..." из собрания Дальневосточного художественного музея, переданных Государственным Эрмитажем, открылась во вторник вечером в Южно-Сахалинске в областном художественном музее. Об этом сообщил ТАСС представитель учреждения.

В 1768 году Екатерина II приобрела коллекцию австрийского дипломата Карла Кобенцля, в которую входило 4 тыс. рисунков. Это положило начало кабинету рисунков Эрмитажа (в настоящее время - отделение рисунков). К 250-летию кабинета Дальневосточный художественный музей подготовил выставку "Дар бесценный…" как выражение благодарности Эрмитажу, из фондов которого в 1931 году в учреждение было передано 118 рисунков. В Южно-Сахалинске открытие выставки состоялось в рамках национального проекта "Культура", ее работа продлится до 13 октября включительно.

"Выставка открылась в 17:30 по местному времени (09:30 мск). Южносахалинцы смогут увидеть 66 рисунков итальянских, нидерландских, фламандских, голландских, немецких и французских мастеров, выполненных акварелью, сепией, карандашом, сангиной, тушью", - сказал собеседник агентства.

По информации музея, одни представленные на выставке рисунки во времена своего создания являлись подготовкой к будущим картинам, другие - учебными натурными штудиями. Некоторые работы - копии произведений знаменитых европейских мастеров.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируют выделить 113,5 млрд рублей.