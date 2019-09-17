Главная детская больница Приморского края получила оборудование на 27,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Детская клиническая больница №1 в Приморском крае получила новое оборудование для помощи новорожденным с различными патологиями. На эти цели в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было выделено 27,5 млн рублей из краевого бюджета, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Врио вице-губернатора Приморья Виктор Фисенко проинспектировал краевую детскую клиническую больницу №1. Куратор здравоохранения региона посетил неонатальный центр, который пополнился инновационными приборами и аппаратами. Их использование позволяет врачам выхаживать самых крошечных пациентов. Общая сумма приобретения составила 27,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В списке нового оборудования - портативный аппарат для определения газового состава крови "Айстат", который существенно сокращает время оценки состояния новорожденного, а значит и его оперативной транспортировки из дальних районов Приморья, и два новейших портативных УЗИ-аппарата с набором неонатальных датчиков.

Больница является единственной на Дальнем Востоке клиникой, где установлены компаундеры - аппараты для точного дозирования всех вводимых растворов новорожденным. В ближайшее время ожидается поступление аппаратов искусственной вентиляции легких, фототерапевтической системы для лечения желтухи у новорожденных и уникальных инкубаторов-трансформеров.

По информации пресс-службы, всего в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям региону выделено более 309 миллионов рублей из федерального бюджета, из которых 154 миллиона рублей край получит в этом году.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.