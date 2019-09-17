В Тюмени появится памятник командиру кавалеристов, остановивших танковую атаку в 1943 г.

ТЮМЕНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Памятник-монумент командиру кавалерийского эскадрона, герою Советского Союза Якову Неумоеву появится в Тюмени в именном сквере легендарного жителя региона, сообщил во вторник журналистам мэр города Руслан Кухарук на Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ).

"Программа реконструкции сквера включена в программу нацпроекта "Жилье и городская среда", здесь идет совместное финансирование федерации, области и муниципалитета. Мы рассчитываем, что объект должен появиться к 9 мая 2020 года. Появится входная группа, памятник-монумент Якову Неумоеву и монумент, который олицетворяет всех, кто трудился в тылу", - сказал он после стратегической сессии, посвященной урбанистике.

На сайте музея им. Якова Неумоева сообщается, что звание Героя Советского Союза он получил за взятие и оборону важной высоты неподалеку от Витебска в 1943 году. Конники эскадрона Неумоева отразили нападение 300 пехотинцев и восьми танков, после чего трое суток удерживали занятые позиции.

Неумоев родился 17 января 1907 года в деревне Трошино Уватского района Тюменской области. Окончил семь классов, вступил в комсомол, до войны работал председателем колхоза "Северный" в деревне Осинник Тобольского округа. Добровольцем ушел на фронт, где командовал кавалерийским эскадроном.

О нацпроекте "Жилье и городская среда"

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования - 1 трлн 66,2 млрд рублей.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Он является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.