Первые трансферты денег на поддержку мусорной отрасли через РЭО могут начаться в 2019 году

ГЕЛЕНДЖИК, 17 сентября. /ТАСС/. Первые трансферты бюджетных средств на поддержку развития мусорной отрасли в рамках ее реформы и реализации нацпроекта "Экология" через Российского экологического оператора (РЭО) могут начаться в 2019 году. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в кулуарах отраслевой конференции, организованной ассоциацией "Чистая страна".

"[Мы вышли с инициативой] принять порядок финансовых мер поддержки региональных операторов. Сами проекты будут отобраны в этом году. Мы очень рассчитываем, что часть из них будет поддержана в этом году. Остальные будут поддержаны в следующем. Это связано не только с нерасторопностью публичного партнера (РЭО - прим. ТАСС), но и со [степенью] готовности региональных операторов", - сказал он.

При этом, по его словам, правительство РФ пока не согласовало меры поддержки. "Около пяти мер поддержки разработаны, они находятся на рассмотрении в правительстве. [Среди них] поручительство, лизинговые программы, компенсации процентной ставки и другие. Очень рассчитываем, что правительство одобрит их в ближайшее время", - сказал гендиректор РЭО.

Ранее оператор отмечал, что на первом этапе планировалось отобрать как минимум 20 инвестиционных проектов на 2019 год и еще 80 - на 2020 год для реализации. Однако во вторник Буцаев пояснил, что из 200 с лишним заявок на получение финансовой поддержки, которые поступили в РЭО, только 40 подкреплены проектной документацией. Из них оператор собирается отобрать первые 10-12 заявок, средства для которых могут быть перечислены в 2019 году. При этом глава РЭО отметил, что объем трансфертов на этот год пока неизвестен.

Он напомнил, что в первоначальном плане-минимуме задач РЭО на 2019 год не было цели начать софинансирование отобранных проектов. "Первичный план включал в себя создание организации, выработку необходимых инструментов и институтов, которые бы взаимодействовали с региональными операторами, формирование нормативно-правовой базы, создание федеральной схемы [обращения с отходами], создание системы мониторинга по регионам. Мы достигли всех целевых показателей, которые были поставлены перед нами", - сказал Буцаев.

Больше денег на мусор

Он также отметил, что правительство задумалось о докапитализации отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), но не раскрыл подробности. Согласно паспорту нацпроекта "Экология", на направление "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" до 2024 года должно быть направлено почти 107,9 млрд рублей из федерального бюджета.

В сентябре 2019 года участники мусорной отрасли начали высказывать опасения, что согласование инвестиционного инструментария РЭО и старт бюджетных трансфертов могут идти с отставанием, что якобы приводит к пробуксовке реформы в России. В целом, согласно параметрам нацпроекта, оператору предстоит привлечь в отрасль 182 млрд рублей до 2024 года. Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что по итогам 2019 года внешние инвестиции в рынок могут составить 20 млрд рублей.

Оплата вывоза коммунального мусора

Россия не сможет перейти с оплаты вывоза коммунального мусора исходя из норматива к оплате фактически образованного, пока в регионах нет инфраструктуры для объективного измерения этого объема, сообщил Буцаев.

"Эта работа должна выполняться совместно с регионами, которые должны создать цепочку, которая позволила бы достоверно определять [фактический объем мусора]. Если мы перейдем на оплату фактического объема мусора без достоверных данных, то мы "уроним" региональных операторов. Они не смогут выполнять свои обязательств. <…> Я очень надеюсь, что в момент, когда мы сможем сказать, что инфраструктура для оценки фактически собранного мусора готова, мы сможем перейти к такой системе", - сказал он.

Буцаев отметил, что спешка в этом вопросе не поможет сформировать справедливый тариф для жителей.

Сейчас стоимость коммунальной услуги "обращение с твердыми коммунальными отходами" для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение одной тонны или одного кубометра отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней. В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что действующая "система платы за мусор не до конца справедлива", и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту". Минприроды начало прорабатывать этот вопрос. Весной замглавы ведомства Владимир Логинов заявлял, что правовая база для перехода может быть создана в 2019 году.

Участники рынка и чиновники неоднократно высказывали мнение, что технической возможности справедливо измерить объем "факта" и распределить его стоимость по жильцам дома сейчас в РФ нет. В июле ТАСС стало известно, что правительство РФ рассматривает возможность мягкого сценария перехода на факт: россиянам могут предложить оплачивать число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.