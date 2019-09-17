Первый построенный по проекту "Чистая вода" объект начал работу в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты запустили в работу сети водоснабжения в Усманском районе Липецкой области. Объект стал первым введенным в эксплуатацию по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология", сообщил журналистам директор департамента стратегических проектов Минстроя России Михаил Гилев в ходе рабочей поездки в регион.

"Очень рады, что Липецкая область отличилась, и это первый [введенный в эксплуатацию] объект в проекте "Чистая вода" [национального проекта "Экология"]. <...> Сейчас многие территории будут вводить объекты, но Липецк в этом плане оказался впереди", - сказал Гилев.

Новые сети водоснабжения запущены в селе Пригородка Усманского района. Водопровод имеет протяжность 638 м и предназначен для хозяйственного, питьевого и противопожарного водоснабжения жилых домов. Вода будет поступать из водозабора райцентра. Ранее жители получали воду из трех скважин, качество воды в которых не отвечало требованиям СанПиН - в воде отмечалось повышенное содержание железа.

Согласно данным пресс-службы Минстроя РФ, второй объект в Липецкой области - водозабор в районном центре Красное - планируется запустить в октябре. По словам Гилева, в 2019 году в Липецкой области построят четыре объекта по проекту "Чистая вода", а "за шесть лет в этом субъекте планируется построить порядка 20 объектов".

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.