Жителей Омской области в рамках нацпроекта обучат уходу за пожилыми людьми и инвалидами

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Комплексные центры социального обслуживания Омской области запустили школы по обучению уходу за тяжелобольными людьми пожилого возраста и инвалидами. Как сообщается во вторник на сайте регионального Минтруда, учениками школ стали около 600 жителей региона.

"Шестьсот жителей Омской области стали учениками школы ухода за тяжелобольными людьми пожилого возраста и инвалидами. Обучение родственников - один из элементов создания системы долговременного ухода в рамках проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Школы ухода действуют на базе 38 комплексных центров социального обслуживания населения, которые есть в каждом округе Омска и муниципальном районе области", - говорится в сообщении.

В рамках программы квалифицированные специалисты обучают, как правильно ухаживать за тяжелобольными родственниками, как использовать специальные приспособления. "Обучение направлено на оптимизацию процесса ухода. Также в таких школах людей с инвалидностью обучают навыкам самообслуживания", - добавили в министерстве.

В Минтруде региона ТАСС рассказали, что мероприятие финансируется за счет регионального бюджета. По мере завершения обучения в школы будут приходить новые ученики. "Плановые показатели не установлены, а проблема по уходу за больными родственниками актуальна для многих", - сказал представитель министерства.

По его словам, в регионе в этом году запущена аналогичная программа по повышению квалификации социальных работников. "Туда на обучение уходу за тяжелобольными приходят как уже опытные специалисты, так и начинающие работники", - уточнил собеседник агентства. Все эти мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Демография" и призваны обеспечить достойное качество жизни пожилым людям, а в долгосрочной перспективе помочь увеличить среднюю продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.