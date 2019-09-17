В Архангельской области объявили конкурс по отбору регоператора по обращению с ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 17 сентября. /ТАСС/. Конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) объявили во вторник в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Сегодня размещено официальное оповещение о старте конкурса по отбору регионального оператора по обращению с ТКО, отбор заявок будет проходить до 16 октября", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое заключил в апреле 2018 года. После 16 октября администрация региона планирует подписать соглашение с победителем конкурса. Тариф должен быть сформирован к 1 декабря 2019 года, и с 1 января 2020 года региональный оператор приступит к работе.

Территориальная схема обращения с ТКО была утверждена в Архангельской области 30 августа 2019 года. В ней предполагается предлагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Сначала он будет внедряться в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме, где до третьего квартала 2020 года планируется создать необходимую инфраструктуру для раздельного накопления отходов. До конца 2019 года в регионе будет внедрена система раздельного сбора мусора в бюджетных учреждениях.

Схема разработана на срок до 2030 года. В ней не предполагается ввоз ТКО из других регионов, объект в районе станции "Шиес" в территориальной схеме не предусмотрен.

Реформа обращения с ТКО

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.