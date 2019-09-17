Более 1,6 тыс. жителей Ростовской области приняли участие в IT-диктанте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Участие в IT-диктанте в Ростовской области, который состоялся 13 сентября, приняли более 1,6 тыс. человек. Проверить свои IT-навыки жители региона могли на площадке Южного федерального университета, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Более 1600 жителей Ростовской области приняли участие в акции "IT-диктант". Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут награждены подарками на торжественной церемонии в рамках Х Фестиваля науки юга России - 2019", - говорится в сообщении.

Образовательная акция "IT-диктант" является одним из инструментов определения и повышения уровня цифровой грамотности населения, заложенных в программу регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Впервые IT-диктант прошел в 2018 году в Тюменской области. В 2019 году во Всероссийской образовательной акции приняли участие более 47 тыс. человек во всех регионах России.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных для исполнения майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.