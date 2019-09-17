В Саратове предпенсионеры пройдут переподготовку по стандартам WorldSkills

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Порядка 200 жителей Саратовской области в предпенсионном возрасте пройдут переподготовку по стандартам WorldSkills в рамках нацпроекта "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования области.

"Граждане предпенсионного возраста области начали обучаться по мировым стандартам WorldSkills. Всего до конца года переобучение пройдут 200 предпенсионеров. Обучение полностью бесплатное. В этом году повышают квалификацию и обучаются новой профессии за счет средств федерального бюджета мужчины 56-60 лет и женщины 51-55 лет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, переобучение должно позволить жителям укрепить свои позиции на рынке труда.

По данным министерства образования области, обучение пройдет по направлениям "Сварочные технологии", "Токарные работы на станках с ЧПУ", "Печатные технологии в прессе", "Инженерный дизайн", "Графический дизайн", "Кондитерское дело".

"Занятия длятся от 2 недель до нескольких месяцев и завершаются сдачей демонстрационного экзамена, после которого все получают скиллс-паспорт, сертификат, подтверждающий уровень владения компетенцией в соответствии с мировыми стандартами", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.