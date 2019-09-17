В оренбургском музее отреставрируют транспортно-пусковой контейнер ракеты "Сатана"

ОРЕНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Реставрацию транспортно-пускового контейнера межконтинентальной баллистической ракеты РС-20, получившей название по классификации НАТО "Сатана", проведут в Оренбурге. Работы будут вестись в рамках реконструкции музейно-выставочного комплекса "Салют, Победа!", сообщила во вторник и.о. министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко.

"За 15 лет существования музея под открытым небом собрана коллекция уникальных экспонатов в количестве 67 штук, все они без исключения нуждаются в обновлении, а многие - в капитальной реставрации. В настоящее время Губернаторский историко-краеведческий музей заключил контракт с мастерской "Магистраль-Плюс", которая уже приступила к работе. Шесть экспонатов вывезли на реставрацию, а санитарный вагон, ракету и самолеты будут реставрировать непосредственно на территории самого парка", - сказала Шевченко на пресс-конференции.

Транспортно-пусковой контейнер межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 "Воевода" ("Сатана" по классификации НАТО) - самый большой экспонат музея, его длина превышает 34 метра. Это образец советского стратегического ракетного комплекса третьего поколения, разработанный в 1970-х годах.

Музей под открытым небом "Салют, Победа!" открылся в Оренбурге в 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Комплекс представляет собой экспозицию оружия, военной, сельскохозяйственной, автомобильной и железнодорожной техники и промышленного оборудования. В рамках нацпроекта "Культура" в музее хотят не только отреставрировать экспонаты, но и внедрить мультимедийные технологии и интерактивные системы навигации.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.