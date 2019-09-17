Минпромторг рассчитывает, что Госдума рассмотрит законопроект о дефибрилляторах осенью

ГЕЛЕНДЖИК, 17 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России рассчитывает, что в осеннюю сессию Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об установке дефибрилляторов в общественных местах - аэропортах, железнодорожных вокзалах, стадионах и станциях метро. Об этом пресс-служба ведомства во вторник сообщила порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"В соответствии с мировой практикой аппараты наружной дефибрилляции будут размещены в местах с высокой проходимостью населения, такими как аэропорты, железнодорожные вокзалы и станции метрополитена, стадионы, учебные заведения на всей территории России. Законопроект принят Государственной Думой в первом чтении в марте этого года. Рассмотрение во втором чтении предполагается в осеннюю сессию", - приводятся в сообщении слова первого замминистра Сергея Цыбы.

Автоматические наружные дефибрилляторы производят три российских предприятия: концерн "Аксион", расположенный в Ижевске, "Альтомедика" в Москве и Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова в Екатеринбурге.

Госдума 14 марта приняла законопроект в первом чтении. По данным депутата Владимира Гутенева, установка доступных дефибрилляторов позволит спасать около 30 тыс. человек в год. Автоматические общественные дефибрилляторы уже используются во многих странах, в том числе в Великобритании, Испании, Новой Зеландии, Японии, США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Казахстане, Азербайджане, Грузии.