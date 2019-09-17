Эксперт: отмена ЕНВД негативно скажется на реализации нацпроекта по предпринимательству

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которая запланирована на 2021 год, может негативно сказаться на достижении целей нацпроекта по предпринимательству и не позволит увеличить число субъектов малого и среднего бизнеса в регионах. Такое мнение ТАСС высказала уполномоченный по правам предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

"В рамках нацпроекта задача поставлена президентом увеличить долю занятых в малом бизнесе, причем значительно, до 40% в ВВП к 2024 году. Мы видим, что отмена данного режима (ЕНВД - прим. ТАСС), который является одним из самых популярных, не будет способствовать достижению данных целей, так как увеличит налоговую нагрузку на малый бизнес", - сказала Латышенко.

По данным аппарата бизнес-омбудсмена в Кемеровской области, почти 50% субъектов МСП в регионе применяют систему ЕНВД, наибольшей популярностью она пользуется у предпринимателей в сфере малоформатной торговли, услуг, транспортных перевозок, сельхозпроизводства. ЕНВД удобен малому бизнесу, так как позволяет планировать расходы по уплате налогов и не требует ведения сложного бухгалтерского учета.

"По расчетам, которые нам предоставляют предприниматели, налоговая нагрузка на бизнес в сфере торговли, например, увеличится в 2-2,5 раза, если сменить ЕНВД на упрощенную систему налогообложения, <…> что в некоторых случаях делает экономически нецелесообразным ведение предпринимательской деятельности", - отметила Латышенко.

По ее словам, необходимо синхронизировать планы по отмене ЕНВД с реализацией национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и продлить срок действия данного налогового режима до 2024 года. За это время также необходимо проработать вопрос по совершенствованию иных налоговых режимов, чтобы переход на них был удобен для малого и среднего бизнеса.