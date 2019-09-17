Минкомсвязь составит рейтинг привлекательных для строительства дата-центров регионов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь к концу 2020 года составит "тепловую карту регионов", на которую нанесет субъекты России в зависимости от их привлекательности для строительства центров обработки данных (ЦОД), сообщили в ведомстве.

"Тепловая карта" упростит достижение целей нацпрограммы по строительству опорных ЦОД в каждом федеральном округе страны и увеличению вклада России в мировой объем услуг по хранению и обработке данных с 0,9 до 5% в 2024 году", - уточнили в министерстве со ссылкой на заявление замглавы Минкомсвязи Олега Иванова.

Кроме того, до конца 2019 года министерство планирует утвердить Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ до 2024 года в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Национальный проект

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей. Одной из целей нацпроекта является создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки хранения больших объемов данных.