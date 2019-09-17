Эксперт: рак молочной железы на ранних стадиях вылечивается в 95% случаев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Рак молочной железы является излечимым на ранних стадиях в 95% случаев, сообщил глава Научного медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

"95% излеченности при раке молочной железы на ранней стадии", - сказал он.

Согласно докладу "Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году" Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена - филиал НМИЦ радиологии Минздрава РФ, в 2018 году в России насчитывалось более 3,76 млн человек с онкологическими заболеваниями (2,6% населения страны), из них - 18,4% онкобольных со злокачественными новообразованиями молочной железы.

Прямые эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты Минздрава России и главы федеральных учреждений будут отвечать на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране, начались 16 сентября. Каждый день на протяжении всей недели в ходе прямых эфиров будет подниматься отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.