Эксперт: центры амбулаторной онкологической помощи сделают ее более доступной

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в регионах позволят сделать химеотерапию более доступной для пациентов. Одно такое медучреждение способно будет оказать помощь 50 тыс. пациентов, сообщил глава Научного медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Пациент будет получать ближе к своему дому помощь, в том числе химеотерапию, необязательно ходить в диспансеры. <...> Эти центры позволяют провести амбулаторно лечение в небольшом регионе. В округе будет несколько ЦАОПов, обслуживающих 50 тыс. человек", - сказал он.

Каприн добавил, что центры будут оборудованы маммографом, компьютерным томографом, ультразвуковым аппаратом.

ЦАОП должны создаваться на базе медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь. Центры можно организовывать только в специально оборудованных медучреждениях, где есть рентген-кабинеты, эндоскопический кабинет, кабинеты ультразвуковой и флуоресцентной диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.