Скверы с детскими площадками появились в двух селах Дагестана по нацпроекту

СЕЛО ХУЧНИ /Республика Дагестан/, 17 сентября. /ТАСС/. Современные благоустроенные скверы с детскими игровыми площадками построены впервые в двух крупных селах Табасаранского района Дагестана, сообщил ТАСС глава района Магомед Курбанов.

"В селе Сиртыч с населением более 5 тыс. человек и в селе Хурик, в котором проживает более 3 тыс. человек, не было скверов. Участие в национальном проекте "Жилье и городская среда" позволило в Сиртыче обустроить современный сквер за 3,9 млн рублей, в селе Хурик - за 2,8 млн рублей", - сказал Курбанов.

По его словам, здесь оборудованы беседки, скамейки, освещение и детские игровые зоны с мягким покрытием, чтобы избежать травматизма детей.

"В селе Сиртыч сквер открыт совсем недавно, в Хурик будет открыт в ближайшее время", - уточнил глава района.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).