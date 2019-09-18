Заявки на создание научных центров мирового уровня подали 26 российских субъектов

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Заявки на создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука" подали 26 российских регионов. Об этом сообщил в среду в ходе проводящегося в рамках международного форума "Технопром" заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Образование и наука" руководитель группы, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"По нашей информации, на сегодняшний уже 26 субъектов направили заявки на создание НОЦ на своей территории", - сказал Травников, отметив, что многие регионы рассчитывают на формирование не одного, а нескольких центров.

Так, например, Новосибирская область претендует на создание научного центра общей направленности и специализированного центра по новым медицинским технологиям. Травников отметил, что их планируют создавать на базе существующих научных центров, таких как новосибирский Академгородок. "Мы говорим не о создании, а скорее, о развитии наших НОЦ", - подчеркнул он.

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач нацпроекта "Наука". Как ранее заявлял журналистам замминистра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, первый конкурс по отбору регионов для создания НОЦ пройдет в начале 2020 года.

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проходит в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".