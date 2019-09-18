Детская поликлиника в Чите получила оборудование на 32 млн рублей

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Поликлиника краевой детской клинической больницы в Чите, обслуживающая все Забайкалье, пополнилась новым медицинским оборудованием стоимостью 32 млн рублей. Его закупили по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"Поликлиника краевой детской клинической больницы пополнилась современным медицинским оборудованием. Приобретено 14 единиц техники на 32 млн рублей. Средства поступили в рамках национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.

По словам заведующей поликлиникой Ларисы Ананьевой, врачам будет легче ставить диагнозы и определять тактику лечения. В поликлинике появилось два ультразвуковых диагностических аппарата, офтальмологическое оборудование. Врачи особо отмечают компьютеризированную систему электроэнцефалографии с видеомониторингом - это самый достоверный метод диагностики эпилепсии.

"Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" приобретено новое медицинское оборудование, расширен спектр диагностических исследований, оснащены кабинеты специалистов. Это дало возможность повысить уровень доступности и качества медицинских услуг для детей нашего края", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Валерия Кожевникова.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс., ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год. Забайкальский край до 2021 года получит на реализацию нацпроекта 3,6 млрд рублей.