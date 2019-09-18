"РАДОР" предложила Минтрансу восстановить аварийные мосты на дорогах до 2024 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами ("РАДОР") предлагает перераспределить средства, заложенные на ремонт аварийных мостов до 2035 года, на программу восстановления этих объектов до 2024 года. Соответствующее предложение направлено в Министерство транспорта РФ, сообщил в среду в Южно-Сахалинске генеральный директор ассоциации Игорь Старыгин во время совещания о состоянии дорожного хозяйства РФ.

На сегодняшний день в России существует программа по восстановлению аварийных и предаварийных мостов, рассчитанная на 2019-2035 годы. На ее реализацию заложено 348,9 млрд рублей, из них 62,1 млрд рублей запланированы на 2025-2035 годы. По мнению Старыгина, многие аварийные объекты не смогут ждать ремонта такое долгое время. Он считает, что все средства необходимо распределить до конца 2024 года.

"Предложено сформировать программу по восстановлению аварийных и предаварийных мостов на период 2020-2024 годов", - сообщил Старыгин.

Он рассказал, что на сегодняшний день на автомобильных дорогах регионального и местного значения числятся 64 тыс. 943 искусственных сооружений: более 52 тыс. - капитальные сооружения, 12,5 тыс. - деревянные. При этом почти 4 тыс. мостов находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Ремонт требуется 571 мосту, еще 1 тыс. 365 мостов нуждаются в капитальном ремонте, 1 тыс. 580 - в реконструкции, 339 - в строительстве.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.