Роснано готово участвовать в проектах НОЦ после апробации всех процедур

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роснано" готова участвовать в работе над проектами научно-образовательных центров (НОЦ), создаваемых в рамках национального проекта "Наука", после того, как будут отработаны все процедуры и сформулированы четкие правила их работы, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правления УК "Роснано" и генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко на технологическом форуме "Технопром".

"Мы заинтересованы, но пока не все процедуры понятны, не все правила понятны. Идет опытная апробация", - сказал он.

Свинаренко добавил, что ясные и четкие правила нужны в том числе и для мотивации бизнеса, который будет инвестировать в проекты НОЦ.

"Сегодня структура финансов НОЦ такова, что 95-98% - это внешний внебюджетный источник. Я так понимаю, что скорее всего это бизнес, а не региональный бюджет. Мотивация должна быть, чтобы инвестировать такие средства, а для этого все должно быть ясно, понятно, четко, интересно", - добавил он.

Создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Кроме того, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. Его деловая программа включает в себя более 90 мероприятий. В 2018 площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".