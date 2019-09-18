В Забайкалье сдали первую дорогу, отремонтированную по нацпроекту

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Дорога к поселку Дровяная стала первой трассой в Забайкальской крае, которую отремонтировали по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора.

"Первым объектом, где уже завершены работы, стала дорога к поселку Дровяная Улётовского района. На участке закончена укладка асфальтобетонного покрытия, идет отсыпка обочин, планировка откосов, установка барьерного ограждения и дорожных знаков", - говорится в сообщении.

По словам главы краевого Минстроя Алексея Гончарова, подрядная организация приступила к работе в середине июля и закончила ее с опережением графика практически на два месяца. Он добавил, что отремонтированная дорога долгое время находилась в ненормативном состоянии, хотя обеспечивает проезд к воинской части, Татауровскому угольному разрезу и поселку Горный.

Поселок Дровяная находится в 90 км к западу от Читы. В нем живут почти 3 тыс. человек. Это один из крупнейших населенных пунктов Улётовского района. В расположенном неподалеку поселке Горный живут около 12 тыс. человек, там размещены несколько частей Восточного военного округа.

Протяженность автодорог общего пользования в Забайкальском крае превышает 21,6 тыс. км, из них более 7 тыс. - дороги регионального и межмуниципального значения. В 2019 году в регионе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируют привести в порядок около 100 км региональных автодорог. Всего на реализацию этого нацпроекта в регионе за шесть лет планируется потратить свыше 21 млрд рублей. На эти средства будут восстановлены более 1 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения, а также более 200 км дорог Читинской городской агломерации.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.