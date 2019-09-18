Электронную медицинскую карту внедрят во всех медорганизациях России к концу 2019 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Электронные медицинские карты должны заработать во всех медицинских организациях страны к концу 2019 года. Об этом сообщила заместитель председателя федерального фонда ОМС Светлана Кравчук в прямом эфире на сайте ФОМС в рамках рубрики "Минздрав на связи".

Национальный проект "Здравоохранение". Как изменится российская медицина за шесть лет

"За последние годы в рамках программы цифровизации у нас разработана электронная медицинская карта. Она внедряется практически по всей стране. До конца этого года она должна работать во всех медицинских организациях", - сказала она.

Кравчук добавила, что финальной точкой в реализации нацпроекта "Здравоохранение" в области цифровизации станет возможность ведения медицинской электронной документации во всех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).

О прямом эфире

С 16 сентября в течение недели на портале "Будущее России. Национальные проекты" при поддержке социальной сети "Одноклассники" проходят тематические эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты и эксперты Минздрава России, главы федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране. Каждый день на протяжении недели в ходе прямых эфиров поднимается отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В понедельник, 16 сентября, на портале состоялся прямой эфир с главой Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андреем Фисенко. Он отвечал на вопросы россиян о вакцинации, правильном питании детей, эмоциональной нагрузке и о том, как сохранить детское здоровье. Во вторник, 17 сентября, на вопросы о диагностике и лечении онкозаболеваний отвечал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.