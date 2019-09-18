Финансирование программы долговременного ухода вырастет до 2 млрд рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объем софинансирования программы долговременного ухода, реализуемой в России в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", увеличится в 2020 году до 2 млрд рублей против 295 млн рублей в 2019 году. Об этом сообщил в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин на заседании Общественного совета при министерстве.

"Что касается субсидирования регионов по программе долговременного ухода, я хочу напомнить, что в следующем году вместо 295 млн рублей [в 2019 году] софинансирование составит 2 млрд рублей. Возможно, оно составит еще плюс 1 млрд рублей", - сказал он.

Число регионов, которые планируют запустить проект по долговременному уходу, увеличится до 12, добавил министр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.

В новость внесена правка (17:17 мск) - передается с уточнением в лиде и цитате по просьбе пресс-службы Минтруда РФ, верно - вместо 295 млн рублей в 2019 году