В Курской области планируют обучить новым профессиям более 1,6 тыс. женщин в декрете

КУРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация Курской области за пять лет реализации в регионе национального проекта "Демография", одной из главных целей которого является содействие занятости женщин, планирует охватить дополнительным профессиональным образованием 1,6 тыс. жительниц региона, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Содействие занятости женщин предусматривает организацию органами службы занятости профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Реализация данного направления проекта нацпроекта "Демография" намечена с 2020 года. За пятилетний период планируется обучить не менее 1587 работающих мам", - сказала собеседница агентства.

Сформировать список актуальных профессий и потребностей для переобучения или повышения квалификации планируется за счет проведения опроса находящихся в декретном отпуске женщин. К занятиям желающие смогут в декабре 2019 года.

Как отметили в пресс-службе администрации, улучшить условия для совмещения работы с воспитанием детей в Курской области планируется также за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Планируется, что за счет создания дополнительных мест в детских садах, различных мер поддержки численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до трех лет увеличится с 4,2 тыс. до 5,3 тыс. человек в 2024 году. На эти цели предусмотрено более 1 млрд руб., большая часть средств - из федерального бюджета.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.