Более 140 тыс. пенсионеров Петербурга обучат компьютерной грамотности к 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Пожилых жителей Петербурга обучат компьютерной грамотности в рамках нацпроекта "Демография". За пять лет в программе примут участие не менее 141 тыс. человек, сообщил ТАСС председатель комитета по социальной политике города Александр Ржаненков.

"Региональный проект по поддержке качества жизни граждан старшего поколения включает мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе обучение компьютерной грамотности лиц старше трудоспособного возраста. К концу 2024 г. не менее 141 тыс. человек получат навыки компьютерной грамотности", - сказал собеседник агентства.

По словам председателя комитета, работа в этом направлении началась еще в прошлом году. Обучение тогда прошли около 21 тыс. пенсионеров - оно было бесплатным и проходило в комплексных центрах социального обслуживания и городских библиотеках. Ржаненков напомнил о Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди российских пенсионеров - региональный этап проходил в Петербурге, в нем участвовали 34 человека. В соревнованиях федерального этапа победил петербуржец 1946 года рождения.

"Люди пожилого возраста научились пользоваться компьютером и интернетом, оплачивать услуги ЖКХ, получили возможность общаться с родными и близкими и следить за новостями", - отметил Ржаненков.

Федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.