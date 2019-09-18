В Калининграде построили физкультурно-оздоровительный центр по нацпроекту "Демография"

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью почти 4 тыс. кв. метров введен в эксплуатацию в среду в Калининграде. Он построен в рамках национального проекта "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Аллея Смелых общей площадью более 3,8 тыс. кв. метров построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", который входит в нацпроект "Демография", и призван способствовать привлечению большего числа калининградцев к активным занятиям физкультурой и спортом", - сказала представитель пресс-службы.

На строительство комплекса было направлено из федерального бюджета около 150 млн рублей. Более 20 млн рублей выделено из бюджета области на закупку и установку необходимого спортинвентаря. В составе комплекса - универсальный зал для игровых видов спорта, залы тяжелой атлетики, фитнеса, борьбы и бокса. Единовременно в них могут заниматься до 120 человек.

Новый ФОК располагается на территории регионального училища олимпийского резерва и станет главной площадкой для его воспитанников. "В училище олимпийского резерва проходят обучение наши ведущие и перспективные спортсмены, представляющие не только регион и страну на отечественной и международной арене. Это долгожданный объект, необходимый для оптимизации учебно-тренировочного процесса, чтобы подготовка была сконцентрирована в едином учебно-тренировочном кластере", - отметила заместитель председателя правительства - министр спорта области Наталья Ищенко.

По данным Министерства спорта в регионе в последние годы растет число регулярно занимающихся физкультурной и спортом. Если в 2017 году доля таковых составляла 30,4%, то в 2018-м она увеличилась до 34,9%. В министерстве убеждены, что новый спорткомплекс, который будет доступен и для частного посещения секций по различным видам спорта, увеличит этот важный в нацпроекте "Демография" показатель.

Нацпроект "Демография" является продолжением части приоритетных проектов из направления "Здравоохранение", в том числе "Формирование здорового образа жизни", реализуемого с 2017 года. В состав нацпроекта входят пять подразделов - федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни". Проект имеет несколько целевых показателей. В их числе, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом с 36,8% в 2017 году до 55% в 2024 году.