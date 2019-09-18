Власти Карачаево-Черкесии намерены запустить "Агростартапы" в рамках нацпроекта

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены запустить "Агростартапы" для поддержки начинающих фермеров в рамках национального проекта. Об этом сообщили в среду в правительстве республики.

"В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" планируется осуществлять государственную поддержку начинающим фермерам в виде "Агростартапов" на ближайшие три года, в том числе по приоритетному направлению - развитие овцеводства в Карачаево-Черкесии", - сообщается на официальном сайте правительства.

Планируется, что уже в 2019 году эта поддержка позволит создать 44 крестьянских фермерских хозяйства, привлечь в кооперацию 77 предпринимателей. По данным правительства, в малых формах хозяйствования в настоящий момент производится более 23% от общего объема продукции сельского хозяйства региона.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.