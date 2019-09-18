Карачаево-Черкесия намерена увеличить объем экспорта за счет баранины

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены увеличивать производство баранины для наращивания объемов экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщили в среду в правительстве республики.

"Изучив мировой рынок производства мяса, мы пришли к выводу, что наиболее востребовано в настоящее время мясо баранины, цены на него стабильные, <…> в связи с чем нами принято решение развивать эту отрасль животноводства с целью экспорта охлажденного мяса баранины", - приводятся слова зампреда правительства республики Эльдара Байчорова в сообщении на официальном сайте главы и правительства КЧР.

В республике уже реализуется инвестиционный проект по увеличению поголовья овец карачаевской породы, планируется довести маточное поголовье до 50 тыс. Предприятие-инвестор намерено производить более 1 тыс. тонн мяса в год и до 7 тыс. племенных животных, выход на проектную мощность запланирован в 2022 году.

В рамках национального проекта по развитию экспорта КЧР планирует довести к 2024 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции до $8 млн. В 2018 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в регионе достиг $7,5 млн.

Поддержка экспортеров - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.