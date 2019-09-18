В больнице Табасаранского района Дагестана впервые за 30 лет сделают капремонт

СЕЛО ХУЧНИ /Республика Дагестан/, 18 сентября. /ТАСС/. Больница в районном центре Хучни Республики Дагестан будет впервые за 30 лет капитально отремонтирована, на это выделено 24 млн рублей, сообщил ТАСС глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

"В главном и инфекционном корпусах районной больницы, которая капитально не ремонтировалась 30 лет, пройдет масштабная реконструкция - заменят окна, отопление, электропроводку, выполнят все виды капитального ремонта. По региональной программе нацпроекта "Здравоохранение" на эти работы направлено 24 млн рублей", - сказал глава района.

Он уточнил, что в районе в рамках федеральной программы нацпроекта также до конца года введут два фельдшерско-акушерских пункта, недавно сюда уже поступили две новые машины скорой помощи и один современный передвижной модуль для оказания первичной медицинской помощи. В ближайшее время в район поступит современный флюорограф стоимостью более 6 млн рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.