В Чечне прорабатывают вопрос строительства корпуса для взрослых в инфекционной больнице

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Чечни прорабатывают вопрос строительства отдельного инфекционного корпуса для взрослых. В настоящее время и взрослые, и дети вынуждены лечиться в инфекционной больнице в Грозном, которая располагается в неприспособленном для медучреждения здании, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Он отметил, что новый корпус для детей будет построен на базе детской больницы до конца 2020 года.

"Дети и взрослые в действующей инфекционной больнице находятся в одном здании, абсолютно не приспособленном для работы медиков. На данном этапе строится уже первый этаж детского инфекционного корпуса на территории Республиканской детской клинической больницы, завершится строительство в следующем году. Поэтому мы рассчитываем, что в конце следующего года мы сможем лечить детей в соответствующих условиях, и мы надеемся, конечно, и на решение вопроса по взрослому инфекционному корпусу", - сказал он.

По его словам, детский корпус на 100 коек строится в настоящее время на базе Республиканской детской клинической больницы имени Е. П. Глинки, это будет двухэтажное здание, состоящее из трех блоков. Проект стоимостью 571,2 млн рублей из федерального бюджета реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.